卸任元首禮遇恐砍至8萬 羅智強轟蔡沖著馬來的

前任總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。（中時電子報資料照,黃世麒、王爵暐攝／合成）

立法院司法及法制委員會昨通過《卸任總統副總統禮遇條例》初審，總統卸任禮遇金原本是25萬，副總統18萬，皆砍到剩8萬元。對此，總統府前副秘書長羅智強諷刺從沒看過蔡英文這麼小鼻子小眼睛的總統，一天到晚只想著如何修理前任總統，「蔡英文動禮遇，就是沖著馬英九來的！」

羅智強指出，李登輝的禮遇已領了16年，再2年就到期；陳水扁因貪汙確定，禮遇被取消了；呂秀蓮領了8年，去年期滿；蕭萬長則領了4年，也在去年期滿，而段宜康説卸任總統副總統調降禮遇，也適用於連戰，根本在誤導説謊，連戰現在領的是政務人員退職金。羅智強說真正被砍的只有馬英九和吳敦義！「馬英九的卸任禮遇金領1年，依法可領8年到2024年5月19日；吳敦義也領1年，依法可領4年。」羅智強直言蔡英文動禮遇，就是沖著馬英九來的！

羅智強說蔡英文只想砍馬英九禮遇就説一聲，相信馬英九也無所謂，但氣狹量窄還牽東扯西，實在不光明磊落。沒心胸氣度，還繞個大彎，包裝一個「大方」的美名。「如果蔡英文真的體恤國家財政，想要示範大方，直接砍掉自己的總統薪水不就得了？」

羅智強表示，有些蔡英文支持者們恐會認為「蔡英文卸任後就會被砍了啊？」羅智強諷刺表示，大家難道忘了蔡英文總統「領18%，罵18%」的超級髮夾彎以及「沒有18%就無法做公益」的超級守財奴回答？誰知蔡總統會不會在卸任前又髮夾彎，然後民進黨立委在立院大喊「台灣應該要給卸任元首應有的尊重與尊敬，讓我們恢復卸任元首禮遇吧。」

羅智強提及，蔡英文上任後，整修官舍就花掉國家1億多元公帑，換車又搞掉幾千萬，但大動作砍馬英九卸任禮遇，1個月砍17萬，7年下來省1428萬，不過蔡英文花公款擺闊修官舍的七分之一。踐踏卸任元首，蔡英文很大方；花公款修官舍，蔡英文也很大方。

羅智強直言蔡英文許了大家遙遠天邊的雲，再回頭砍了馬英九園裡的樹，卻死握著手上的鈔票。「蔡英文和民進黨，除了熱衷清算、分贓，還能做什麼？蔡英文若可以拿出這狠勁的十分之一治國，今天民調也不會崩盤了！！！」

(中時電子報)