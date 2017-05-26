模擬實戰開轟 陽岱鋼8打席5安打

陽岱鋼在三軍調整狀況，昨敲出中右外野全壘打，擊球感覺不錯。(翻攝讀賣巨人隊臺灣粉絲團臉書)

(08:10更新 加入陽岱鋼感想)陽岱鋼開轟了！今年轉戰讀賣巨人的陽岱鋼，昨在三軍投手餵球的打擊練習敲出中右外野的全壘打，合計8打席，擊出5支安打，狀況調整很好。日媒預計，最快6月6日陽岱鋼就有機會升上一軍。

日媒《體育報知》報導，陽岱鋼說：「真的很開心(開轟)，這次打到的是直球。」他補充：「高木前一天有講，會用直球搭配變化球，像模擬比賽實戰的狀況投。」陽岱鋼即將回歸比賽，已經邁出堅實的一步。

陽岱鋼春訓右大腿拉傷康復後，又出現左小腿筋膜炎，至今無法上一軍，讓巨人球團大老闆超不爽。還好現在狀況越來越好，5月30日在巨人三軍打復健賽，6月4日二軍對上羅德，若表現不錯，最快6月6日升一軍尬西武。

(中時電子報)