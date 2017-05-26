川普在北約會議上推人 指控他國欠錢
Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017
美國總統川普(Donald Trump)週四參加北約大西洋公約組織(NATO)的會議時，指控大多數成員國都沒有貢獻出足夠的國防資金，並呼籲各國以本周發生在英國的自殺炸彈攻擊為誡，齊心遏阻恐怖主義。川普在會議中也疑似為了搶站在各國首領的前面，而推開了蒙特內哥羅的總理。
路透社(Reuters)報導，川普說英國曼徹斯特發生的炸彈攻擊事件顯示遏止恐怖主義的必要性，雖然他說美國不會背棄同一陣線的盟友，但也直指有北約組織的28個成員國中，23國都沒付應付的國防費用，對美國人民來說不公平，而且過去幾年其中一些國家欠了很多錢。但其實北約組織沒有硬性規定各國應付多少資金、採自願制，只有訂定多重預算。
北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)說川普的發言雖突兀，但也相當直白，對友邦釋出了明確的消息，但也有在場的資深外交官認為，川普這番言論時機和地點都不對，所有人只能力保鎮定。白宮新聞秘書長史賓塞(Sean Spicer)說，川普百分百支持北約這樣的組織，只是不裝可愛。
川普去年威脅若歐洲不多付國防費用，就要將美國脫離北約組織，雖然事後他放軟說詞。北約組織宣誓要在2024年前將成員國付出的預算增加到總經濟產量的2%，但川普認為這個目標應該在2014年就達成。
在和其他北約組織成員國領袖會面時，川普也被拍到疑似推開蒙特內哥羅總理杜什科·馬爾科維奇(Dusko Markovic)，影片馬上就在網路上被瘋傳。蒙特內哥羅是個位於巴爾幹半島的多山小國，下個月即將加入北約組織。
(中時電子報)
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