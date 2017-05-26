鬧伴娘柳岩險被扒光 包貝爾妻首度回應

包文婧談到柳岩被鬧伴娘事件，透露老公很受傷。（圖／翻攝微博）

大陸男星包貝爾與老婆包文婧的婚禮，因為柳岩遭遇「鬧伴娘」，當時她不僅被一群伴郎拖著要丟下水，慌亂之中，她衣服更險些被扒光，影片曝光引起相當大的反彈，包貝爾更成為眾矢之的。不過他的老婆包文婧近日在節目上首談起這件事，透露他至今仍未釋懷。

包文婧最近在節目《媽媽是超人2》中和伊能靜相談甚歡，兩人都趁小孩入睡後邊吃飯邊聊天，其中包文婧還主動聊到了當時結婚時鬧得沸沸揚揚的「鬧伴娘」風波，由於這起「鬧伴娘」事件，之後也出現了不同聲音，讓包貝爾感到相當無辜，他則心疼包文婧，可包文婧在和伊能靜聊及此事時，卻是護著老公，說他至今仍未釋懷，還說「他確實有些脆弱。」

但為母則強的伊能靜卻安慰包文婧，「30年前黑我的人都不知去哪了！」盼她別多放在心上，不少粉絲看了影片後也忍不住大讚伊能靜真的「有顆強壯的小心臟」！

(中時電子報)