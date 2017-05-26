珍貴戰爭遺產！長崎外海發現24艘舊日軍潛艦

這24艘舊日軍潛艦，其中有潛艦呈垂直插入海底狀態。(擷取自NHK NEWS WEB)

專家認為這24艘潛艦可說是寶貴的戰爭遺產。(擷取自NHK NEWS WEB)

2015年時，日本海上保安廳（海巡署）在長崎縣的五島列島外海海底，發現24艘疑似二次大戰期間舊日本海軍潛艦的身影。25日日本媒體報導，民間海底探查小組以音波探測器，捕捉到這些潛艦，由於有關舊日軍的潛艦在機能、性能等幾乎沒留下圖像記錄，專家認為這24艘潛艦可說是寶貴的戰爭遺產。

根據《NHK》報導，包含東京大學名譽教授浦環在內所組成的民間小組在5月19至21日間，於長崎縣的五島列島外海的東海進行海底探查，利用音波探測器捕捉到24艘潛艦，有潛艦呈垂直插入海底狀態。

由於二戰結束的隔年1946年4月，聯合國盟軍最高司令官總司令部（General Headquarters，GHQ）曾在這海域將舊日軍的潛艦沉到海底銷毀，這些潛艦就是GHQ處理的潛艦。

浦環表示，有關舊日軍的潛艦的機能、性能等幾乎沒留下圖像記錄，即使是基於紀錄戰爭史的觀點，也沒進行詳細的考證。這次發現到的24艘潛艦可說是寶貴的戰爭遺產。

上回日本海上保安廳測得的最大船影長約120米、寬約15米、離海底高約10米。艦橋朝上沉在水中。從船身大小判斷，猜測是「伊402」。至於其餘的23艘潛艇的長度則約50至100米。

這回，研究團隊發現一艘寫有「伊402」名稱的潛艦，海上保安廳曾表示，「伊402」全長約122公尺，甲板可搭載3架水上轟炸機，舊日本海軍當初是為了假想要攻擊美國本土、巴拿馬運河時而建造的。其餘潛艦名稱還有待釐清。

日本民眾認為日本的東亞地位與舊日本海軍的貢獻有很大關係，因此他們在日本民眾心目中的地位高。但二戰後、由於「和平憲法」關係，舊日本海軍被解散，但戰後建設時各行各業的許多力量出自海軍系統。

(中時電子報)