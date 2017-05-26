開戰大陸網軍 謝和弦微博爆粗口反擊

謝和弦謝和弦微博發文，意外引發大陸網友圍剿。(圖/本報系資料照)

歌手謝和弦不僅歌唱事業攀顛峰，與愛妻也常在臉書放閃曬恩愛，婚姻生活令眾人稱羨，不過卻在微博上與大陸網友隔空交火，原來是他PO文「沒打算去大陸撈錢，而且懶得跟玻璃心的人計較」，立刻引發網友圍剿。

謝和弦創作歌曲深受年輕粉絲喜愛。(圖/本報系資料照)

謝和弦坦承並未用心開拓大陸市場，會在微博發文只是想讓支持他的人，了解近況以及知道他還活著，畢竟在台灣的收入就夠他衣食無缺生活，所以也沒想透過管道去撈錢，接著更自嘲「我全身刺青，你覺得我適合過去裝乖嗎」?此外更表示每個人都有資格喜歡自己生長的國家，也相信很多國家的人都是親切善良，相信多一點輕鬆幽默感，會讓眼前的世界會變得更美好，未料抒發心情的文章，竟引發大陸網友不滿痛批。

只見大陸網友留言嘲諷「現在歌沒第一張好聽」、「最期待統一那天你的反應」，但謝和弦也不是省油的燈，維持犀利風格回嗆「沒人逼你聽」，甚至爆粗口「先捅你屁眼吧」，對此讓許多台灣網友大讚霸氣十足，如此有魄力的藝人不多了。

(中時電子報)