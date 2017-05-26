開戰大陸網軍 謝和弦微博爆粗口反擊
歌手謝和弦不僅歌唱事業攀顛峰，與愛妻也常在臉書放閃曬恩愛，婚姻生活令眾人稱羨，不過卻在微博上與大陸網友隔空交火，原來是他PO文「沒打算去大陸撈錢，而且懶得跟玻璃心的人計較」，立刻引發網友圍剿。
謝和弦坦承並未用心開拓大陸市場，會在微博發文只是想讓支持他的人，了解近況以及知道他還活著，畢竟在台灣的收入就夠他衣食無缺生活，所以也沒想透過管道去撈錢，接著更自嘲「我全身刺青，你覺得我適合過去裝乖嗎」?此外更表示每個人都有資格喜歡自己生長的國家，也相信很多國家的人都是親切善良，相信多一點輕鬆幽默感，會讓眼前的世界會變得更美好，未料抒發心情的文章，竟引發大陸網友不滿痛批。
只見大陸網友留言嘲諷「現在歌沒第一張好聽」、「最期待統一那天你的反應」，但謝和弦也不是省油的燈，維持犀利風格回嗆「沒人逼你聽」，甚至爆粗口「先捅你屁眼吧」，對此讓許多台灣網友大讚霸氣十足，如此有魄力的藝人不多了。
(中時電子報)
關鍵字：謝和弦
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。