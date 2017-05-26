NBA》去定湖人？朗佐鮑爾婉拒綠衫軍試訓
「球哥」朗佐鮑爾就是抱定只替湖人打球的堅定決心！塞爾提克總管安吉26日表示，儘管綠衫軍試著邀請鮑爾前來波士頓試訓，卻遭對方婉轉拒絕了，安吉說：「這又不是世界末日，我們以前也有選過沒來試訓的新秀！」
今年NBA選秀會將於6月23日在紐約布魯克林舉行，闖進東區決賽的塞爾提克幸運抽到狀元籤，湖人與七六人分別拿到榜眼、探花籤，可是加州出生的朗佐鮑爾與他頗具爭議的「球爸」拉瓦爾，不只一次公開放話想去湖人打球。
安吉強調，現在年輕球員不來試訓已不奇怪，或許朗佐鮑爾認為，目前塞爾提克陣中後衛球員較多，去其他球隊效力會給他更多上場空間，「他們有自己想法，有時新秀不來試訓，並非因為他們不喜歡你們，而是看到你的陣容。」
朗佐鮑爾還沒進入NBA，就已引發不少爭議，除了這次公開婉拒塞爾提克試訓，也因「球爸」拉瓦爾不斷放話，讓朗佐鮑爾早已得罪不少人，甚至不跟任何球鞋廠商簽約，強行推出個人簽名鞋款，讓他的菜鳥球季未打先轟動。
(中時電子報)
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