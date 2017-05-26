馬雅舒夫婦爆激烈衝突 尪帶兒「離家出走」
馬雅舒近日帶著混血兒女上真人秀《媽媽是超人2》，教育方式備受爭議，最新一期節目中，女兒米雅第一次上幼稚園，她難掩擔心情緒，因此和澳籍老公羅伯特有了爭執，尪只好帶著兒子「離家出走」，希望她能冷靜，想清楚該如何解決。
首次沒有媽媽保護、嘗試獨立的米雅，在幼稚園無法和小朋友相處，哭鬧不已，回到家馬雅舒決定訓練她自己學習如何穿脫褲子，不過米雅卻不願配合，她面對女兒撒嬌也心軟，但老公嚴格對待，希望讓她快點成長，這讓馬雅舒十分不能理解他的作法。
馬雅舒和外籍老公教育方法不同，一個是傳統東方的思想，希望孩子慢慢成長，會容易心軟妥協，覺得一步一步來就好，不過外國人會希望小孩能快點獨立，因此會果決放她長大，早點脫離爸媽保護，兩人因此有了激烈爭吵，馬雅舒哽咽罵了他「你是個混蛋」就不願多談。
羅伯特被逼帶著兒子愛登到三亞展開「男人旅程」，希望讓馬雅舒想清楚該如何做，才是對女兒最好的方法，網友看了後也大讚羅伯特的教育方式，認為不過度溺愛，才是對孩子成長最好的方式。
(中時電子報)
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