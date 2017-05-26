大陸債務過高會崩潰嗎？外媒：準備救生艇!
中國大陸的影響力很強，如果他經濟出狀況，全世界都要跟著遭殃。那麼，我們應該為大陸過高的國家舉債憂心嗎？外媒認為，近期不會有威脅，但應該思考長期的避險渠道。
中國大陸24日發布經濟「硬著陸」預警，貸評級機構穆迪（Moody's）當天也將中國主權評級由「Aa3」下調至「A1」。這引起外界關注，不少人擔心大陸經濟可能走衰。
BBC經濟編輯分析指出，大陸的信用評級仍然有「A1」的程度，但該國的經濟問題比較偏向結構性問題。大陸最重的隱患是國企舉債與地方政府舉債，其國企欠債達GDP的115%，而相較之下，鄰近的日本、韓國只到GDP的30% 左右。
中國大陸的經濟成長率在這10年已經走緩，相較於以前的兩位數字，現在大約維持在6.5%，但是政府的調控性反而更強；另一方面，中國大陸目前的外匯儲備有3兆美元、經常帳戶盈餘達200億美元。以此觀之，大陸的持續債務尚不至於威脅到近期經濟表現。
然而，穆迪下調中國主權信用評級可以當成一個風向球。雖然說中國崩潰論言之過早，但應該知道準備「救生艇」！
(中時電子報)
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