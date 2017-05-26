金門高梁Made in China？金酒大陸試釀曝光
金門各項福利得以遠超台灣各縣市，靠的就是挹注7成財源的金門酒廠。不過金門縣議員陳滄江爆料，金酒在縣長秘書帶隊下，赴大陸遼寧試釀，金門高梁秘方、技術恐怕外流對岸。
從大陸「遼寧華新建設集團」網站上可看到一篇新聞稿《酒香濃郁映朝陽 喜賀金酒大陸首釀成功》，該篇新聞稿寫道：「金酒試釀小組一行四人於2016年12月25日抵達朝陽，在凌塔酒廠的試驗場地，完全按照金酒釀造制程，成功完成了釀酒生產作業。經鑒定，試釀生產的高粱酒味道與本土生產的味道相似度在80%以上，醇度、酸度等各項指標也與本土產品非常接近。試驗的成功得到了試釀小組的肯定，試釀小組也表示將試驗成功的結果彙報到金酒公司，推動金酒東北分廠項目在朝陽落地建設」。
聯合報報導，金門縣議員陳滄江昨（25日）在縣政總質詢時質疑內情不單純，將嚴查幕後的主使人，全力防堵技術外流，也將要求金酒做專案報告，不排除邀縣長出席，了解機密外洩程度，看是否有跟對方簽合作意向書，違反旋轉門條例等。
金酒董事長黃景舜回應，這是技術部門的構想，主要是因為高粱的原料主要都在遼寧一帶，才想就近用原料試釀；在當地設廠一事，目前的法令不允許。
金酒也澄清，沒有與對方簽下任何協議；釀酒的過程，製麴是核心技術，金酒有信心，金門的環境是得天獨厚的，所以製麴是不會被仿冒。
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(中時電子報)
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