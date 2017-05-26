UNIQLO進駐台中西屯區核心商圈

UNQLO中區再展新店，進駐台中福科路面店。(馮惠宜翻攝)

UNIQLO台中西屯區福科路店26日早上8點盛大開幕。(馮惠宜翻攝)

UNIQLO深耕台灣市場邁入第7年，看好台中消費力26日挺進台中繁華熱鬧的西屯區開設福科路路面店；福科路面店賣場廣達224坪，也結合停車服務，為消費者帶來購物新體驗，歡慶新店開幕，還有祭出多項獨家優惠。

UNIQLO目前在台中地區共計有8家店舖，包含百貨店舖6間以及路面店2間(台中崇德路店、太平中山路店)，加上全新開幕的福科路路面店，將成為台中第9間店舖、同時也是台中地區第3間獨棟路面店、全台第65間店鋪。

UNIQLO福科路路面店佔地224坪，備有35個汽車車位及40個機車車位，寬大明亮的購物空間，集結最齊全男、女、童與嬰幼兒服裝，讓消費者輕鬆找到自信穿搭。此次特別選在鄰近5間大學學區、位處6個熱鬧商圈的台中西屯區，將以LifeWear的價值、親民的商品價格與便民服務，滿足近22萬人無論是個人或家庭客群對質感服飾的購衣需求。

歡慶開幕，UNIQLO於今（26日）至06月1日推出新店特惠活動，精選超強換季必備單品與優質明星商品獨家優惠49折起，開幕首5日更祭出購物滿額禮、KIDS & BABY 專屬企劃等三大驚喜、以及風靡全球的Marvel系列UT全台獨家搶先上市，更擴大聯合中彰投12間店鋪推出同慶優惠最低價NT$190起，要和大台中的居民一起樂活台中、共創高質感生活。

(中時)