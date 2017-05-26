揮刀自宮 洛杉磯說唱歌手曝心聲

美國黑人說唱歌手安德烈‧約翰遜近日在BBC紀錄片中闡述自己極端自殘的原因及經歷。(擷取自BBC)

洛杉磯說唱歌手安德烈‧約翰遜(Andre Johnson)2014年4月在一次派對中揮刀自宮然後從二樓陽台跳下去，全身多處受傷，出院後，約翰遜被確診患有嚴重抑鬱症，轉去看心理醫生。約翰遜近日在BBC紀錄片中闡述自己極端自殘的原因及經歷。

2014年4月，約翰遜的名字突然成了頭條新聞，他從說唱歌手一下成了世界流行小報的搞笑對象「那個把自己生殖器切掉、從二樓陽台跳下來的瘋子」。幾個月後，人們才得知他吸毒、患有嚴重抑鬱症。他個人生活中經歷過許多痛苦，步步跌入深淵，自殘其實是他一連串黑暗、毀滅性想法的表現。

約翰遜出院後卻被診斷出患有嚴重抑鬱症，約翰遜坦言根本沒注意到自己抑鬱。約翰遜直言在嘻哈唱說社區內，要開始重視對於抑鬱、精神健康的態度，「因為周遭都是硬漢子氣氛，不會有人注意自己是否患有抑鬱」。約翰遜說現在有很多年輕藝術家毒癮很重，「這些人肯定與抑鬱有關」。

約翰遜坦言，吸毒影響了他的生活。和前妻結婚後並未讓他戒掉毒品，「我經常發作，在家裡大吵大鬧。離婚是不可避免的。那好像又經歷一次死亡。」前妻從法院拿到限制令，限制他接觸女兒，隔沒多久又遇到另外一個女人，又生了一個女兒，「我吸毒還是很厲害，曾經有一段時間，她也讓法院給我下了限制令。很恐怖，因為我看到的是一次又一次的循環。」

談到揮刀自宮的那一晚，約翰遜已經吸毒、喝酒，當下想到他和女人的關係，「大腦深處，我的問題正在吞噬我。我在想，我和女人之間的關係是麻木、冷酷的，沒有道德凖則」，「我心想，我要搞定這個給我帶來這麼多痛苦的問題。我想，就是在那一刻，我失去了理智，我的傢伙失控了，我要給它結紮」。

現在的約翰遜已揮別過去陰霾，與妻子、女兒同住洛杉磯，約翰遜說，他仍然患有輕度抑鬱，但是有妻子、女兒陪在身邊，將會使他恢復更快。

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(中時電子報)