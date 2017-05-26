機捷冷清 黃智賢：是桃園市長私心造成

機捷營運至今，沿線仍有不少站使用率低！（資料照，賴佑維攝）

機捷營運至今，沿線仍有不少站使用率低！桃園捷運公司表示，截至目前為止，累計虧損達新台幣17億多元。政論節目主持人黃智賢表示，機捷搭的人少，冷清只是結果，原因是桃園市長的私心造成的。直言「機捷最大的問題，就是政治。從李登輝到陳水扁，到鄭文燦，都把機捷當成資源玩」。

黃智賢認為機捷是中央、北市、新北、桃園共同出錢建設，但桃園出錢出力都算最少，卻將機捷交給桃園市，而不是中央管理。另外，馬英九任內機捷被說有4522項瑕疵，所以鄭文燦不允許先通車，但蔡英文一上任，瑕疵速降至25個就通車了。而免費試乘也變成一大政治資源，鄭文燦因此政治人氣、行情飆高。

再來，鄭文燦定價怪異，直達車跟普通車停靠站數、花費時間差很多，但票價竟然完全一樣。且捷運每公里票價竟比照高鐵自由座？還有，A1搭到A12與A1搭到底站A21，票價竟一樣，這根本是要補貼桃園市長的選區。訂定的月票有限期使用，用不完，錢就送給鄭文燦的桃捷了。

黃智賢直言「政客這樣定價，到底目的是什麼？」沒有正當性，沒有公平正義，更沒有邏輯。痛批「人類史上竟有這樣赤裸裸剝削人民，討好自己選區的政客！」鄭文燦真是敢！人民等待忍耐20幾年，花費1138億元蓋的機捷，卻成鄭文燦的禁臠，隨他耍弄。整個地球，沒有人像鄭文燦這樣在票價搞鬼，剝削人民，圖利自己的政治利益。

最後，黃智賢提及，有人說機捷沿線，沒有鳥沒有蛋，沒有人搭。這不是真相與實情。若沒人搭，那為什麼機捷第一個月票價半價時，幾乎班班人潮鼎盛？ 機捷之所以沒有鳥沒有蛋，是因為鳥都被鄭文燦分成自己的鳥跟別人的鳥。自己的鳥餵得飽飽的。別人的鳥，都趕走了。蛋，被鄭文燦用私心搶光，自己享用了。

軌道建設對許多政客來說，只是政治資源，憑他耍弄，好成就他的政治野心。什麼叫做人為刀殂我為魚肉？這就是！什麼叫做魚肉百姓？這，就是魚肉百姓！

◎黃智賢臉書全文：

從機捷的私心看前瞻軌道建設

大家發現，機捷搭的人少。

為什麼搭的人很冷清？

冷清只是結果，冷清的原因，是桃園市長的私心造成的。

這，是沒有人告訴你的機捷真相:

1

機捷最大的問題，是政治。

從李登輝到陳水扁，到鄭文燦，都把機捷當成資源玩。

是李登輝時代，李登輝之好友長生集團，竟然可以打敗工程和財務能力較好的大咖拿到機捷。這是奇葩第一部曲。

長生集團標到之後，竟然蹉跎幾年以後，自己因為財務困境，宣布不玩了。這是奇葩第二部曲。

機捷蹉跎了多年，那不用說了。

陳水扁時代重啟，從路線到發包，都問題重重。

當然，把機場快車和捷運需求搞在一起，在陳水扁時代，依然如此。

把往機場的輸運，跟居民的捷運需求包在一起，也是陳水扁幹的好事。

而機電標居然讓不是機電專業的日本貿易商丸紅得標，更是怪事。

之後許多工程延宕，都是因為丸紅把工程轉包。

他的愛將何煖軒，竟然將讓標到無法履約的長生，可以拿10億的回履約保證金，讓國庫連區區10億遮羞費都拿不到。

2

機捷是中央，北市和新北，桃園都出了錢，但桃園出錢出力都算最少。

但當時中央捷訂將機捷交給桃園市，而不是由中央管理。

等到鄭文燦一當選，撿到這個天上掉下來的機捷，就玩得不亦樂乎。

第一玩，竟然把因為機捷被監察院彈劾的何煖軒，找去當機捷董事長。

這個厲害吧 !

這個邏輯是什麼，了解官場的人，也許會會心一笑。

3

然後，鄭文燦玩工程瑕疵，玩通車日期。

說瑕疵有4522個，所以當然在馬英九任內是通不了車的。

等到蔡總統一上任，瑕疵就神速降到25個了。

就通車了。

這樣的速度，當然也是獨步全球的。

就是要拖過馬英九任期，絕不在馬英九任內通車。

果不其然，2017年農曆年過後就開始試乘了。

4

免費試乘期間，免費試乘最夯的機捷，變成一大政治資源。

樁腳們都受到榮寵了。

試乘期間機捷天天爆滿，排隊搭的人還因為脾氣上來大打出手，哪裡會有冷清的問題。

鄭文燦也因為機捷這個大資源，政治人氣和行情飆高。

5

接著他玩票價。

以A1到機場A12，160元，對出國的旅客，這真的一點都不貴。

可是魔鬼就藏在其他票價裡。

鄭文燦定價的怪異，有幾個地方:

(1) 直達車跟普通車停靠站數差很多，花費時間差很多，但票價竟然完全一樣。這也是全球第一怪事。

所以是搭慢車的補貼搭直達車的。

你能想像，搭台鐵慢車的票價，和自強號的票價，竟然一樣嗎 ?

(2) 機捷票價竟然比台北捷運貴，比台鐵自強號還貴，票價直接比價高鐵。捷運每公里票價竟比照高鐵自由座，有這種票價嗎 ?

(3) A1搭到A12和A1搭到底站A21，票價竟然一樣 。

你能想像搭高鐵從台北到台中，和台北到高雄，票價竟然一樣嗎 ?

這，是要補貼桃園市長的選區。

(4) 訂出心不甘情不願的當月月票制度，有苛刻的限期使用。

用不完，錢就送給鄭文燦的桃捷了。

6

政客這樣定價，到底目的是什麼 ？

舉個例子：

機捷林口到台北車站大概２１公里。

鄭文燦原來定價竟要１００元。被輿論砲轟後，不甘願的降成８０元。

而台鐵鶯歌到台北，大概也是２０幾公里。

Ａ

結果鶯歌到台北車站，台鐵區間車只要 31元。

有舒適座位，車速很快的自強號呢？竟也只要 47元。

都比搭機捷從林口到台北車站的８０元便宜得多。

Ｂ

桃園火車站到台北車站大概34公里，比林口到台北車站遠。

你搭台鐵區間車只要42元

而自強號，也只要66元。

都比搭機捷便宜得多。

Ｃ

高鐵呢

板橋到南港約莫２６公里

你搭高鐵，自由座只要65元。

還是比林口到台北的８０元票價便宜。

Ｄ

台北捷運

從淡水站到台北車站，大約２３公里，票價５０元，用悠遊卡只要４０元。

竟然只要機捷的一半價錢。

然後進台北後，轉搭公車還可以優惠。

E

可是你搭機捷，就算用悠遊卡，不但票價是８０元，而且進台北轉乘台北捷運和公車，也通通沒有優惠。

所以搭機捷的人，進了台北市要轉北捷或公車，還要另外再花一條錢。

一天來回起碼花200元以上。

F

所以機場捷運票價，比台鐵北捷和高鐵都貴，更不要說是公車票價了。

機捷成為台灣最貴的交通運輸工具。

而桃園機場到機捷台北站的直達車，竟然跟大小站都停的普通車，都是１６０元。

所以很明顯的，看得出來鄭文燦的訂價策略，沒有正當性，沒有公平正義，更沒有邏輯。

鄭文燦的目的，好像是全體乘客來補貼來往機場搭直達車的觀光客？

不 ！ 哪有這麼簡單這麼好心！

是要全體人民補貼鄭文燦的選舉利益。

7

記得鄭文燦因為票價訂得很怪異，被輿論砲轟這件事嗎？

２０１６年年底，桃園市還把新北市拉出來墊背，硬賴說謊，說新北市也同意這樣的高票價的。

事實上，朱立倫不但一直要求鄭文燦降價，更被逼得跳出來澄清，出示公文，證實新北市從頭到尾都堅持不同意鄭文燦的機捷票價。

2016年12月6日，朱立倫在市政會議無奈的像鄭文燦喊話：＂機捷若一開始票價過高，造成民眾搭乘意願減低，反倒是得不償失，相關單位應以「更多市民高頻率使用機捷」為目標，而不是以票價收入為最高考量。＂

新北市交通局長王聲威還說： ＂機捷最初規畫時，直達車與普通車分開定價，機捷、北捷站點連結交會，費率應該統一。而且採北捷、機捷里程累計計價，公車轉乘也比照北捷。＂

所以新北市舉例，林口到台北車站應該要跟淡水到台北車站的票價一樣。

但鄭文燦才懶得理人民。

8 苛刻的月票優惠

鄭文燦在輿論壓力下，推出了３６９優惠定期票。

30天月票7折、60天雙月票65折、90天季票6折。即使７哲， 還是比北捷貴。

更何況，因為月票季票等計票都是限當月或當季使用，逾期就失效了，錢就飛了。

月票是每個月用２２天來回來，４４趟來計算，來打七折的。

所以，如果你不是每個月２２天都來回搭。

如果你一個月只搭１０次或２０次３０次。如果你公車和機捷混搭。那你的月票就根本用不完。

季票也是類此計算。

鄭文燦的機捷月票季票，不像悠遊卡，是不能隨時儲值，隨時使用，不想用，還可以隨時退費的。

鄭文燦的機捷月票，只能限時當月使用。

用不完，就失效了，就浪費了。不能退費，錢就送給鄭文燦的機捷了。

9 更可怕的秘密是：鄭文燦竟然公然拿新北台北的乘客，補貼桃園乘客，圖利鄭文燦自己的選舉利益。

查一下機捷的票價表，你會吃驚，你會無法置信。

人類史上竟有這樣赤裸裸剝削人民，討好自己選區的政客！

因為機捷每一站的票價多少，不是用里程計算，更不是比照北捷。

而是赤裸裸的，以鄭文燦的政治利益來計價。

一個機捷，桃園境內的票價，就是硬是比新北和台北境內便宜。

每一站都是。

比如從台北Ａ１站坐到Ａ１２機場是一航廈是１６０元。可是從Ａ１搭到Ａ２１站，竟然也是１６０元。

為什麼Ａ１搭到Ａ１２，和A1坐到Ａ２１竟然一樣票價？

那可是差了九個站。

因為從Ａ１０到Ａ２１站，都是在桃園境內。

都是鄭文燦的選民，都是他的利益。

而Ａ１到Ａ９站，絕大多數在台北和新北境內。

那不但不干他的事，而且新北更是國民黨執政，新北居民更要被他當成提款機提款。

為什麼Ａ１做到Ａ7站，坐６個站，要８０元。

可是Ａ１５站坐到Ａ２１站，一樣是６個站，卻只要５５元。這就比較接近北捷的票價了。如果每天搭，搭配月票七折，當然就會覺得鄭文燦真好，支持鄭文燦連任。

懂了嗎？

整個機捷票價表裡，每個票價，都很怪異不合裡，都有玄機，都是充滿政客私慾的計算。

都是拿別的縣市的居民的錢，拿你我搭捷運的權益和口袋裡的錢，補貼他的政治利益。

鄭文燦真是敢！

而台北市和新北市的立委和市議員，難道就眼睜睜的看政客這樣魚肉市民？

10

你可看過北捷或是高捷，這樣對付沿線搭捷運的居民？

你可曾看過人類史上，出現過這樣可恥的定價方式？

那為什麼機捷沿線居民要變成鄭文燦市長腳下的二等公民？

為什麼人民要被剝削到底，成就鄭文燦的私心？

搞半天，人民等待忍耐２０幾年，花費１１３８億元蓋的機捷，成為鄭文燦的禁臠，隨他耍弄。

整個地球，沒有人像鄭文燦這樣在票價搞鬼，剝削人民，圖利自己的政治利益。

鄭文燦的搞鬼式票價特色獨步全球：

（１）直達車和普通車票價竟然相同，所以是用普通車補貼直達車乘客

（２）每公里票價比北捷高捷台鐵都貴超過５０％，甚至貴１００％。等於地鐵票價竟跟高鐵票價一樣貴。

（３）每個站的裡乘票價竟然不一樣。用新北和台北路段的乘客，補貼桃園路段的乘客。等於用新北市台北市路段的乘客，圖利自己的政治行情。

最後就是一般普羅人民，享受不起機捷的捷運便利安全，除非住在桃園境內。

機捷票價不是基於任何合理的票價理論基礎，更不是為了公眾利益。

一切都是憑鄭文燦高興，都是隨鄭文燦的政治利益定票價的。

11

有人說機捷沿線，沒有鳥沒有蛋，沒有人搭。

不，這不是真相與實情。

如果沒人搭，那為什麼機捷第一個月票價半價時，幾乎班班人煙鼎盛，很受歡迎？

因為那樣的票價，才跟北捷和高雄捷運的票價差不多，才是合理的捷運票價。

機捷之所以沒有鳥沒有蛋，是因為鳥都被鄭文燦分成自己的鳥跟別人的鳥。自己的鳥餵得飽飽的。別人的鳥，都趕走了，不准吃。

蛋，則被鄭文燦用私心搶光，自己享用了。

軌道建設對許多政客來說，只是他的政治資源，憑他耍弄，好成就他的政治野心。

不是讓人民享受建設成果的。

什麼叫做人為刀殂我為魚肉 ?

這就是 !

什麼叫做魚肉百姓 ?

這，就是魚肉百姓 !

(中時電子報)