NBA》不愛比較 詹姆斯：追逐喬丹僅是個人目標

詹姆斯強調自己只把追逐喬丹當作個人目標，並不喜歡拿自己去做比較。(美聯社資料照)

儘管外界很喜歡拿他跟喬丹相比，「小皇帝」詹姆斯26日卻認為，去比較是很可笑的事，對他而言，努力追趕喬丹成就，僅是他的個人目標罷了，「這跟超越喬丹的總冠軍、得分或年度MVP數量無關，這是我保持動力的目標。」

詹姆斯目前只差28分，就可超越喬丹成為史上季後賽得分王，詹皇生涯3次總冠軍、喬丹6次；年度MVP喬丹5次、詹皇4次；例行賽歷史得分榜喬丹第4、詹皇第7，詹姆斯確實一路緊追著喬丹過往成就或紀錄。

「外界總在討論誰是最偉大的球員，這很正常，」詹姆斯說，「但這些對我來說不重要，討論這個話題更很可笑，像在NFL，沒人討論誰是最偉大四分衛，像是丹馬利諾、艾爾文、培頓曼寧、布蘭迪等人都是偉大的四分衛。」

詹姆斯強調，他只想每晚出場比賽盡力打出最佳表現，但總有人喜歡拿現役和退役球員做比較，這對營造討論氣氛是件好事，「我會努力嘗試在比賽中印上我的烙印，且希望留下一筆寶貴『財富』，激勵年輕球員按照正確方式打球。」

(中時電子報)