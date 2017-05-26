夯爆！世大運宣傳片 半天百萬人爭睹

世大運最新宣傳影片「Taipei in Motion」，利用高速攝影機，捕捉陸、海、空3路不同的台北，包括市立美術館、圓山大飯店、台北101等景點。並將世大運比賽項目，包括短跑、跳高、跆拳道、棒球、籃球，透過實景與動畫的穿插，巧妙讓運動與台北的人文景觀結合。(引用自世大運官方臉書)

2017世界大學運動會8月在台北登場，世大運官方臉書昨晚公布最新宣傳影片「Taipei in Motion」，在短短1分半內，透過實拍與電腦繪圖，結合台北風景與各運動項目，充滿動感的節奏讓人熱血沸騰。影片上傳不到12小時，已接近百萬人次觀看，快2萬次分享。

許多網友超級驚豔，紛紛詢問「哪個團隊製作的？」、「太強大了」、「我媽問我為什麼跪在電腦前」、「政府終於讓人民驕傲，有端得上檯面的作品了！」「這水準絕對可以媲美東京奧運(影片)」

(中時電子報)

台北世大運8月登場，先前台北燈節邀請桌球好手江宏傑代言。（台北市觀傳局提供）