當川普遇上馬克宏 上演握手大戰
Trump meets his handshake match in Macron https://t.co/Ys3S4wChX1 pic.twitter.com/OApBZEWB5X— Bloomberg (@business) May 25, 2017
美國總統川普(Donald Trump)參加北約大西洋組織(NATO)峰會時和各國元首會面，其中包括法國新上任總統馬克宏(Emmanuel Macron)，兩人會面時握手寒暄，據現場的記者表示，兩人彼此較勁、握到關節泛白，足足握了好幾秒鐘。
《華盛頓郵報》(Washington Post)在場記者說：「他們握手的時間相當長，兩人都用相當大的勁緊握對方的手，關節都開始泛白，兩人都出現咬牙、臉色開始發白的樣子。」路透社(Reuters)現場記者說，握到後來川普只想把手抽回去的樣子。
握手也許只是兩人會面的一小部分，但對川普來說握手是件大事，他認為握手是意志和力量的戰爭。川普經常在握手時用力拉對方的手，將對方突然往自己的方向一扯，而且通常都比一般人握手多至少5秒鐘。加拿大總理特魯道(Justin Trudeau)今年2月造訪白宮時，似乎有所準備、沒有被川普拉走。
CNN指出有些人可能覺得握手不過是個小事，但身為前實境秀明星的川普深深相信外表和觀感的重要性，因此也許意義或許比表面上來的大得多。
(中時電子報)
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