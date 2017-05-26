8個月沒見孩子 劉喬安談援交案哽咽：不敢回家

劉喬安憶援交妹風波，透露都不敢回家。(圖／翻攝自劉喬安臉書)

劉喬安因偽證案被判刑3個月，趁服刑前努力賺錢，近來轉戰直播平台，拋開過去負面形象，不過談到2年前捲進援交妹風波，仍忍不住哽咽。

前陣子把藝名改為DJ Via的劉喬安，不僅轉戰當DJ，也開直播教化妝、穿搭，而近日她接受《三立新聞網》訪問時，憶起捲入援交妹事件，忍不住哽咽，她透露當時不敢回家看爸媽，整整有8個月沒有看到小孩，只能趁晚上搭計程車到家巷口，偷偷看家人。

她坦言這件事對她是很大傷害，但也是轉捩點，「如果沒有這件事情，我可能還是陷在這樣的泥沼中。」現在她只想趁服刑前賺錢養家、還債，轉戰直播平台，1集約可賺進1萬，希望讓大家看到最真實的她。

(中時電子報)