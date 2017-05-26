洪金寶霸氣帶全家走紅毯 兒媳婦中門大開露胸

洪金寶兒媳婦周家蔚(右)性感亮相。（圖／取自微博）

今年坎城影展迎來70周年，洪金寶也登上紅毯，更霸氣帶著全家人一起走，包含老婆高麗虹、兒子洪天明夫婦，他的兒媳婦周家蔚則是首次出席坎城影展，穿上一件黑色中門大開性感禮服。

洪金寶昨現身坎城影展亞洲電影分會論壇開幕活動，他攜家帶眷一起踏上紅毯，除了好久不見的老婆高麗虹外，兒子洪天明也帶著妻子周家蔚一起現身，初到坎城影展的周家蔚，更是穿上一套黑色性感禮服，中門大開火辣露胸，尺度相當大，她稱第一次和家人一起踏上坎城紅毯，「相當榮幸。」

(中時電子報)