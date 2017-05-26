MLB》超狂小熊醒了？10戰7勝並列龍頭
小熊今年戰績不比去年，日前甚至一度勝率跌破5成，滑落到國聯中區第4，不過自16日起，他們回到主場作戰，彷彿換了支球隊般，投打都回神，26日他們靠3發全壘打助拳，5比1擊敗巨人後，拉出一波3連勝，近10場比賽拿下7場勝利，如今與釀酒人並列分區龍頭。
此役兩隊攻勢都不算太多，而小熊能殺出重圍奪勝，靠的就是進到5月起，逐漸復甦的全壘打火力。面對巨人先發沙瑪吉亞(Jeff Samardzija)，1下布萊嚴(Kris Bryant)先轟陽春炮追平，接著第5、第6局，黑伍德(Jason Heyward)和佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)也先後敲陽春彈，助球隊取得2分領先。
小熊過去14場比賽26轟，僅次響尾蛇28轟居國聯第2，其中這10場主場比賽，就出現多達20轟，戰績也扶搖直上。總教練麥登(Joe Maddon)直言，這支球隊打者本就很有力量，「我們進到該有的節奏，這是我們比賽的一部分。」
隨後8下2出局滿壘時，巨人投手暴投、捕手傳球失誤，小熊再添2分保險分，加上E.巴特勒(Eddie Butler)和M.蒙哥馬利(Mike Montgomery)攜手力壓9局僅失1分，小熊終場4分之差，贏得近10戰的第7勝，如今以25勝21敗戰績，與釀酒人並列分區第1。
(中時電子報)
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