抗癌遇生日 李沁凝：「又多活了一年」惹網友淚崩

李沁凝樂觀抗癌讓網友不捨。(圖/李沁凝臉書)

演員李沁凝罹患卵巢癌，求生意志強烈的她不僅完成多次化療，身體也逐漸復原，但卻在臉書自曝戴假髮的時候，卻是讓愛美的她忘記身心疲憊的時刻，今天正逢她的生日，更在臉書寫道「又多活了ㄧ年」，引發眾多網友不捨。

李沁凝表示公開宣布罹癌後，每周都有病友跟她訴說罹癌的噩耗，也讓她反覆思考生病帶給人的意義是什麼？以往總是無所謂恣意亂吃、累積過多壓力不懂宣洩，讓身體就像「伴侶」一樣，再一昧承受恣意妄為後，終有一天承受不住終將爆發，也因為這樣的警惕，才會逼迫人重新審視生活，讓自己擁有更好的生活品質，也讓她樂觀看待「是老天的眷顧，希望我們更好」。

不過話鋒一轉感嘆人生不是輕鬆道路，結束化療後仍有面對復發的恐懼，但樂觀的她相信醫學進步的現代，只要遵照醫師的療程，相信一定可以恢復健康，最後更不忘向病魔喊話「嘿！和平共處喔！我們」，讓不少粉絲相當心疼。

(中時電子報)