竹崎鄉長買凶殺警 二審改判15年6月

嘉義縣竹崎鄉長王焜弘疑因妒恨妻子與嘉義市警局警員林進忠有染，透過表弟黃俊源買凶劉瑞堂槍殺林員，經嘉義地方法院依共同殺人等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身後，因與被害人家屬達成民事和解，台南高分院今天改判15年6月，褫奪公權10年。外傳，和解金額高達2500萬元。

此外，同案被告劉瑞堂改判15年、褫奪公權10年；黃俊源處刑13年6月、褫奪公權8年；劉家瑋處刑7年、褫奪公權5年；羅智鴻藏匿人犯罪判處7月。

二審指出，改判理由係因被告王焜弘、劉瑞堂、黃俊源於一審判決後，已與被害人家屬達成民事和解，並已履行完畢，被害人家屬也同意給他們從輕量刑及自新的機會。

已停職的王焜弘因懷疑妻子官珈羽與林進忠有染，透過黃俊源以200萬元請槍手劉瑞堂行凶，行凶前由另名小弟羅智鴻代為在中埔租屋，劉嫌再伺機於去年1月29日晚間，在林妻經營的嘉義市藝品店門口槍殺林員，並由兒子劉家瑋開車接應逃走，藏匿於台南。事後，王嫌、劉嫌父子、黃嫌等4人被依共同殺人罪提起公訴。

(中時)