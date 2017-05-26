NBA》杜蘭特：從來沒有那麼多人想看我失敗

杜蘭特從未後悔過自己去年宣布加盟勇士的決定。(美聯社資料照)

從季前爆冷宣布加盟勇士，到相隔5年重返總冠軍賽，杜蘭特一路走來飽嚐冷嘲熱諷，讓他不禁感概表示，「這季對我來說很不一樣，因為我從未被這樣放在顯微鏡下觀察著，該怎麼說呢？從來沒有那麼多人期待看我失敗過！」

杜蘭特強調，如今他很開心能夠證明那些人是錯的，當然勇士還有很長的路要走，但他還是他自己，他仍相當努力，「我知道很多人說我在走捷徑，但我真的很認真練球，熱愛球賽與為了隊友打球，這是別人無法奪走的東西。」

「我聽到很多批評，人們說我變了，但這都不重要，我不想被剝奪打球樂趣，這1年經歷教會我去專注真正重要的東西，」杜蘭特說，「當你變強，且到1支更有深度球隊，得分會變更容易，只是我現在得分沒那麼辛苦，卻仍是挑戰。」

儘管跟生涯首冠僅剩4勝距離，杜蘭特仍把奪冠看得沒那麼重要，「1個冠軍並不能讓我的人生變成完整，我還有很多目標，奪冠當然很棒，但在那之後，我還要繼續過日子，考慮接下來該怎麼過，奪冠最多就是興奮兩周罷了。」

最後對於勇士帶著季後賽12戰全勝戰績闖進總冠軍賽，杜蘭特表示，全隊對於奪冠充滿信心，「我們感覺很棒，大家也很健康，進入總冠軍賽就是很大成就了，接下來就是在體力上做好準備。」總冠軍賽首役將於6月2日登場。

(中時電子報)