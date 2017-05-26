迎端午假期車潮 南投推7大交通疏導措施
端午節連續假期將至，南投縣最熱門的旅遊帶「竹山─溪頭線」勢必湧入車潮，還有「清境─合歡山線」，以及剛開幕的新景點─清境高空觀景步道、合歡山杜鵑花季等地。為因應車流爆滿，南投縣警局規畫交通疏導7大措施，希望讓遊客乘興而來，歡樂滿載。
縣警局交通大隊長鍾芳霖，提醒想到南投遊客，特別注意交通路況，及沿途CMS可變資訊看板，並且提醒遊客，清境高空觀景步道採「預約制」，並執行總量管制，遊客如沒有事先預約，請不要臨時前往！
7大交通疏導措施，包括易塞車路段警告、運用科技即時監控路況及回報、車流壅塞改走替代道路、國道回堵強制改道、路況即時報導、景點停車場滿8成發出預警、出動大型重機車機動疏導。
主要觀光景點如紫南宮、溪頭、九族文化村、日月潭等地交通狀況，除了收聽警廣、台中全國廣播電臺即時路況外，也能透過警i南投APP即時影像、南投風景區即時影像查看，希望遊客到南投遊玩，多注意易塞車路段及時段，盡量避開或改走替代道路。
縣警局長邱寬愉表示，南投縣是觀光首都，也是遊客最喜歡度假觀光的好地方，警方希望遊客快樂到南投，開心旅遊，平安返家；請出遊時務必注意交通狀況，且南投縣山路多，切勿違規超車及任意迴車，以免發生不快，影響佳節遊興。
(中時)
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