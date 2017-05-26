慶端午！動物園「五毒特展」內藏「國中會考」題

黑眶蟾蜍的耳後腺和皮膚疣狀突起，會分泌神經性毒素。（台北市立動物園提供）

下周就是端午佳節了！據氣象局預報，四天為多雲到晴好天氣，適合全家出遊！來趟動物園之旅「長知識」吧！

許多傳統習俗是先民在農業社會中，搭配自然節氣所逐漸發展出來的重要活動，端午節正是其中的重大節日之一，流傳了包粽子、掛艾草、塗雄黃、立雞蛋、划龍舟等民間習俗。

在天氣日趨炎熱的農曆五月，也是許多動物們開始活躍的季節，台北市立動物園循例在端午節前推出應景的「五毒特展」，讓大家可以近距離地觀察「五毒動物」到底是哪些種類？趁著連續假期相約到動物園，一起探索老祖宗流傳至今的生活智慧！

古人認為到了農曆5月，天氣開始變熱，又有梅雨形成瘴癘之氣，此時毒蛇、蜈蚣和蠍子等有毒動物開始變得相當活躍，因此必須採取一些方式來避毒與驅毒。但其實對民間所謂的五毒動物而言，這個季節小型無脊椎、兩棲類或囓齒類等食餌動物數量也變得較多，五毒動物經過演化的淬鍊，也會恰如其分地選擇在食物充足的季節，加緊活動並繁衍後代。

地棲性的墨西哥紅膝頭捕鳥蛛不會結網。（台北市立動物園提供）

民俗中的五毒動物是泛指毒蛇、蠍子、蟾蜍、蜈蚣和壁虎五種動物，但其實壁虎是沒有毒性的，因此另有一說是以蜘蛛取代壁虎成為五毒。

這次「五毒特展」展出的動物包括黑眶蟾蜍、少棘蜈蚣、龜殼花、帝王蠍、墨西哥膝頭捕鳥蛛和常被誤認為有毒的大壁虎（守宮），這些動物在食物鏈中都是屬於中上層的消費者。除了龜殼花主要以小型囓齒類如老鼠等為食外，其他都以小型無脊椎動物如昆蟲等為主食，因此在生態系統中，「五毒」動物不但可以抑制昆蟲、老鼠等動物的數量，還可以間接減少農作物災害損失，協助消滅病媒蚊，達到維持環境平衡的功能，對生態環境有益處。

帝王蠍是世界上體型最大的蠍子之一。（台北市立動物園提供）

此外，對人類來說，蚊蟲、白蟻、老鼠帶來疫病，蛀蝕木製房舍傢俱，對人類的危害，其實遠比五毒動物的影響還更巨大。

龜殼花是台灣低海拔地區最常見的毒蛇。（台北市立動物園提供）

時至今日，大多數人們居住在都市環境，似乎遠離了五毒的侵擾，但夜半還是會有早已適應都會生活的蚊蟲擾人，不得安寧之下都會居民也只好拿起電蚊拍、捕蚊燈迎戰。而對於生活忙碌的現代人來說，傳統節慶的氣息卻逐漸淡去，只剩最讓大人小孩期待的連續假期了！

若想利用假期、熱鬧出遊的同時，還可以沾染節慶的氛圍、認識傳統文化之美，歡迎來到台北市立動物園參觀五毒特展唷！

少棘蜈蚣在台灣丘陵及平地分布很廣。（台北市立動物園提供）

【五毒動物小檔案】：

一、黑眶蟾蜍：蟾蜍俗稱「癩蛤蟆」，蟾蜍具有耳後腺和皮膚上有疣狀突起，受到刺激會分泌神經性毒素。

二、龜殼花：有毒，是台灣最低海拔山區和平地最常見的蝮蛇科毒蛇，體長最大可達150公分，夜間活動，以小型哺乳動物、鳥類、蜥蜴和蛙類為食。

三、大壁虎：其實壁虎不具任何毒性，屬於夜行性，以節肢動物和小型爬蟲類為主食。大壁虎俗稱蛤蚧，牠是亞洲體型最大的壁虎，全長可達35公分，生活在樹林和住家附近，會發出響亮的叫聲，可能是身體鮮豔的顏色，讓人誤以為是有毒動物。

四、帝王蠍：屬於蛛形綱蠍目，具有4對步足，在後腹部最末一節為帶有毒刺的尾節，製造毒液，由毒針釋放毒液，是夜行性、肉食動物。帝王蠍是世界上體型最大的蠍子之一，全長約20-30公分，生活在非洲西部熱帶雨林底層和草原邊緣，夜間捕食其他節肢動物和小型兩棲爬蟲類。

五、墨西哥紅膝頭捕鳥蛛：具有4對步足，1對螯肢螯肢特化成毒牙，以昆蟲、其他蜘蛛、蜥蜴和鳥類為食。墨西哥紅膝頭捕鳥蛛，生活在墨西哥較乾燥的草原環境，體長5-8公分，身上長毛，地棲性蜘蛛，不會結網。

六、少棘蜈蚣（褐頭蜈蚣）：屬於節肢動物門唇足綱蜈蚣目，每一體節有1對步足，頭部有一對觸角，身體第一體節的一對附肢特化為巨大鉤狀的顎肢，顎肢內具有毒腺，為夜行肉食動物，少棘蜈蚣在臺灣丘陵與草地分布很廣

(中時電子報)