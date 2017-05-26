王令麟涉掏空東森酒店？北檢今傳喚告訴人

東森海洋溫泉酒店董事高建文(右，戴帽者)。(陳志賢攝)

東森海洋溫泉酒店董事高建文指控，東森集團總裁王令麟等多名集團高層，掏空東森海洋溫泉酒店16億元，涉嫌背信罪，台北地檢署今早傳喚高建文說明。

對於高建文指控王令麟掏空一事，東森集團日前已嚴詞否認。

位於宜蘭頭城的東森海洋溫泉酒店，原名理歐海洋溫泉酒店，2013年6月改名；酒店創辦人及董事高建文日前向周刊爆料指控，王令麟與酒店前、後任董事長王應傑、陳清吉等人，在未經董事會同意下，向京城銀行及東森集團子公司借款16億餘元，事後還偽造董事出席簽名，導致酒店和持有公司土地的理歐開發負債26億餘元，造成公司鉅額虧損。

周刊報導，高建文認為，王令麟、王應傑、陳清吉及東森國際董事長廖尚文等人，涉犯刑法背信及偽造文書等罪嫌，向北檢提告。

周刊報導，高建文指稱，他的妻子張麗美是理歐開發的董事，但她根本不知道公司土地被拿去抵押設定，並稱會議紀錄遭偽造，指張麗美未出席董事會，卻有她的簽名，質疑理歐開發董事會先斬後奏，先將土地辦理抵押，才開董事會通過。

(中時)