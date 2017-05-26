MLB》巨人想反應球迷伸手搶球 電話卻壞了...

巨人左外野手威廉生想接球，未料球卻被球迷一手撈走。(美聯社)

小熊26日靠著3發全壘打助拳，5比1擊敗巨人，奪得近10場比賽的第7勝，然而首局布萊嚴(Kris Bryant)的陽春炮，卻是引人爭議的一擊，因為當時球飛到左外野大牆附近，球迷竟伸手進場內把球撈走，更弔詭的是，當時巨人球團人員想建議總教練波奇(Bruce Bochy)挑戰，休息室電話卻不通，讓他們錯失時機。

事件發生在1下，當時布萊嚴面對沙瑪吉亞(Jeff Samardzija)，一棒把球扛向左外野，巨人左外野手威廉生(Mac Williamson)在牆下跳起來，試著想把球接進手套，沒想到球迷卻搶先接走球。威廉生隨即高舉左手示意提挑戰，但休息室卻靜悄悄。事後大聯盟數據顯示，這球距離約361英呎，而小熊左外野距離卻是368英呎。

事後得知，巨人負責看重播的團隊當時有想聯絡波奇，然而休息室的電話，卻不知為何沒響起，隨後他們雖急忙跑到休息室，但沙瑪吉亞卻已投出下一球，失去挑戰的機會。儘管這一轟，是比賽勝負的關鍵之一，波奇並不沮喪，表示有人告訴他布萊嚴那發全壘打沒有問題，他當下也不覺得能挑戰。

「我跟裁判說，電話停止運作這件事，相當令人意外。」波奇坦言，起初他看到那一球，不覺得有任何機會能挑戰，也因此沒有動作，不過電話無巧不巧在那時故障，似乎也讓他覺得納悶。目睹一切的威廉生，更是苦笑直言，電話壞掉真是「非常方便」。

布萊嚴則是有點一頭霧水，他說，自己沒注意到發生甚麼事，但如果球迷真這麼做，那是非常不好的，「我回到休息室，沒人跟我說甚麼，直到下個半局我上場守備，巨人教練才跟我說『我想那個球迷有點超過了』。」

(中時電子報)