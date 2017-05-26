綠頻控陸打壓 林濁水：兩岸由冷和轉為熱對抗
台灣今年參與世界衛生組織大會（WHA）失敗，衛福部長陳時中仍率團抵達日內瓦，頻控陸方打壓，稱中國明顯把「政治汙染」帶入WHA，總統蔡英文則說「健康不應該有除非的前提，特別是政治上的除非」。對此，前立委林濁水說，從WHA事件到陸方批漢光演習沒有出路，顯示「兩岸由冷和轉成熱對抗」。
林濁水在臉書上表示，蔡政府爭取加入WHA，比馬英九任期時克制低調，卻還被拒於門外，只得拉高聲音抗議；另一方面，中國批漢光演習「以武拒統」沒有出路，真正要做的是摒棄台獨立場、敵對思維，重返「九二共識」政治基礎。
WHA、漢光演習議題上，林濁水說，雙方措詞強硬，兩岸如同由冷和轉為熱對抗，可見兩岸對新情勢、新問卷上，存在截然不同的判斷與想像，大幅拉高穩定「新模式」出現的困難度，「兩岸關係和緩化，在一段時間內可說是毫無機會了」。
(中時電子報)
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