前駐美大使顧維鈞遺孀嚴幼韻逝世 享壽112歲

嚴幼韻女士（圖右）是已故中華民國駐美大使顧維鈞（圖左）晚年的伴侶。（圖/新浪網）

據大陸澎湃新聞網報導，曾是上海復旦大學首屆女性畢業生、中華民國駐美大使顧維鈞的夫人嚴幼韻於紐約去世，享壽112歲。這位出身於上海官宦鉅富之家的嚴幼韻女士，不僅以顧夫人的身份為外界熟知，在嫁給顧維鈞之前，與子女於紐約生活的她，更一度成為聯合國（UN）的禮賓官，與顧大使結為連理後，便辭職在家相夫教子，直到夫婿於1985年病逝。嚴幼韻女士兩任丈夫皆為外交官，前夫楊光泩為抗戰期間中國駐菲律賓總領事，但卻在1942年日軍攻佔馬尼拉之時遭到槍殺。

出生於天津、原籍浙江慈谿，祖父嚴信厚是清末直隸總督李鴻章重要幕僚、父親嚴子均則以實業起家而成上海鉅富，讓嚴幼韻的出生就遠比同輩人更優渥。1927年進入上海復旦大學商科就讀，畢業後嫁給清華大學教授楊光泩，兩人育有3女，民國27年（1938）楊光泩奉調為駐菲律賓總領事，嚴女士隨夫出洋任職，但好景不常，民國31年（1942）日軍攻佔馬尼拉後，楊領事遭拘禁並殺害。戰後嚴幼韻帶3女遠赴紐約，任職於聯合國，並在民國48年（1959）與顧維鈞大使結為連理，成為顧晚年最重要的支柱。

我國前駐美大使、駐聯合國代表顧維鈞遺孀嚴幼韻女士，傳聞於紐約寓所逝世，享壽112歲。（圖/新華社）

出身於上海鉅富之家、曾是聯合國禮賓官的嚴幼韻女士年輕時的照片。（圖/大陸網站）

嚴幼韻女士（前排左二）和第一任丈夫楊光泩（前排右二）大婚的照片。（圖/大陸網站）

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嚴幼韻和兩個姊姊嚴彩韻、嚴蓮韻被合稱為「嚴氏三姐妹」，她與前夫楊光泩的3名女兒也多有成就，長女楊蕾孟曾是大型出版集團Bantam Books的副總裁兼總編、幼女楊葸恩則嫁給華裔金融家唐騮千，但已於1992年逝世；二女兒楊雪蘭更是原先美國通用汽車（General Motors）的副總裁，都是美國政商界頗具成就的人物。而嚴女士的口述自傳《一百零九個春天：我的故事》也於2015年問世。

(中時電子報)