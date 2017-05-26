陸破美情報網 CIA情報員培訓揭密
中美之間在檯面上的軍事較量已經不是秘密，檯面下的情報戰線也不曾停過。美國對外的情報工作主要由中央情報局(CIA)負責，但鮮少人清楚他們的活動方式，其實就像是現代化的「忍者」！
美國《華盛頓郵報》記者傑夫·斯坦曾從事過諜報工作，他撰文表示，CIA情報員執行任務沒有所謂的道德底線，這些人不僅蒐集情報，還恐嚇、勒索外國重要人士；更甚者，闖進外國使館、執行暗殺，或推翻某國政權。
一般來說，CIA情蒐的渠道有五種，包括直接滲透、鎖定招募、內部策反、外部策反、入侵網路等。
第一種，直接滲透是最傳統的活動方式，通常會派出經專業訓練的特務，並以民間人士等身份為掩護；第二種，鎖定招募美國當地的華裔族群，利用其文化和語言背景打入中國地區。
第三種，對於打不進去單位，採以內部策反，對像可能是公務員、軍人、科研人員等，運用手段包括金錢（money）、意識形態（ideology）、良知（conscience）和自我意識（ego）；第四種，利用網路對涉世未深的大學生策反，以普通的訊息彙整打工當餌，誘其進行情蒐，或在社交網站上「釣魚」。
最後，就是技術性的駭客行為，一如近來肆虐的勒索病毒，如果對方是外國情報機構，可以神不知鬼不覺取得儲存在電腦的機密檔案，猶如上演木馬屠城記。
(中時電子報)
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