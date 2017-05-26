端午遊淡水！玩DIY、嘗美味！「漁人碼頭」拍照打卡送好禮

「我在淡水漁人碼頭」-到此一遊打卡地標。（新北市漁業處提供）

五月五慶端午，安排好四天端午假期的行程了嗎！歡迎來淡水漁人碼頭走走，享受夕陽餘暉之美及共享浪漫晚餐，今年度港區新設了3個裝置藝術，讓民眾多了一些拍照打卡的地標，5/27（星期六）至5/30（星期二）至淡水漁人碼頭與新的裝置藝術拍照打卡，即可獲得小禮1份哦!。

【5月27日至5月30日拍照打卡送小禮】

端午連假漁人碼頭不打烊，民眾來到漁人碼頭除了欣賞淡水暮色外，港區內容多了幾個讓人眼睛為之一亮的裝置藝術，分別有情人橋旁的「浪漫幸福樹˙鐘」、商店街的「I’m here淡水漁人碼頭」及公車圓環處的「愛在淡水情人橋框」，5/27~5/30日至淡水漁人碼頭與新的裝置藝術拍照。

將這些照片上傳至「新北漁樂快爆」、「淡水區漁會」、「水灣餐廳」或「福容大飯店淡水漁人碼頭」臉書，即可到漁會大樓1樓兌換小禮1份!每天限量50份，送完為止！

淡水區漁會在於四天連假於港區魚藏文化館舉辦鯉魚旗彩繪DIY活動。（新北市漁業處提供）

【淡水區漁會-躍端午，鯉魚彩繪DIY】

淡水區漁會在於四天連假於港區魚藏文化館舉辦鯉魚旗彩繪DIY活動，讓大朋友小朋友一起動手彩繪屬於自己獨特的鯉魚旗，即日起開始報名（截至名額額滿為止），活動期間5/27~5/30日，每天3個梯次（分別為11:00、13:00及15:00），每梯次10人。

活動結束後還可參觀館內擺放的各式老照片、傳統漁具，讓遊客閱讀淡水的老歷史，同時還有販賣很多魚乾貨，例如紫菜、石花菜、柳葉魚乾等商品，現場也有清涼石花凍可購買，喝一口暑氣全消。

農業局表示，淡水漁人碼頭的自然景觀，在不同的時刻展現出不同的層次變化，美不勝收，希望透過裝置藝術吸引更多人潮、增添港區魅力，歡迎大家端午連假來淡水漁人碼頭享受悠閒時光。

(中時電子報)