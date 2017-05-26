端午遊淡水！玩DIY、嘗美味！「漁人碼頭」拍照打卡送好禮
五月五慶端午，安排好四天端午假期的行程了嗎！歡迎來淡水漁人碼頭走走，享受夕陽餘暉之美及共享浪漫晚餐，今年度港區新設了3個裝置藝術，讓民眾多了一些拍照打卡的地標，5/27（星期六）至5/30（星期二）至淡水漁人碼頭與新的裝置藝術拍照打卡，即可獲得小禮1份哦!。
【5月27日至5月30日拍照打卡送小禮】
端午連假漁人碼頭不打烊，民眾來到漁人碼頭除了欣賞淡水暮色外，港區內容多了幾個讓人眼睛為之一亮的裝置藝術，分別有情人橋旁的「浪漫幸福樹˙鐘」、商店街的「I’m here淡水漁人碼頭」及公車圓環處的「愛在淡水情人橋框」，5/27~5/30日至淡水漁人碼頭與新的裝置藝術拍照。
將這些照片上傳至「新北漁樂快爆」、「淡水區漁會」、「水灣餐廳」或「福容大飯店淡水漁人碼頭」臉書，即可到漁會大樓1樓兌換小禮1份!每天限量50份，送完為止！
【淡水區漁會-躍端午，鯉魚彩繪DIY】
淡水區漁會在於四天連假於港區魚藏文化館舉辦鯉魚旗彩繪DIY活動，讓大朋友小朋友一起動手彩繪屬於自己獨特的鯉魚旗，即日起開始報名（截至名額額滿為止），活動期間5/27~5/30日，每天3個梯次（分別為11:00、13:00及15:00），每梯次10人。
活動結束後還可參觀館內擺放的各式老照片、傳統漁具，讓遊客閱讀淡水的老歷史，同時還有販賣很多魚乾貨，例如紫菜、石花菜、柳葉魚乾等商品，現場也有清涼石花凍可購買，喝一口暑氣全消。
農業局表示，淡水漁人碼頭的自然景觀，在不同的時刻展現出不同的層次變化，美不勝收，希望透過裝置藝術吸引更多人潮、增添港區魅力，歡迎大家端午連假來淡水漁人碼頭享受悠閒時光。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。