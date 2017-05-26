國內最大宗兒童販運案 11名兒童被仲介來台

移民署台中專勤隊破獲國內首件、最大宗兒童販運案。（馬瑞君攝）

(11:11更新內文)移民署台中專勤隊破獲國內最大宗兒童販運案，有人蛇集團找台籍丈夫、越南籍妻子當「假父母」，假借子女在越南出生名義，為小孩申請中華民國護照，沒想到被查出竟是「隔空生子」，共有17名7到15歲兒童以相同方式來台，大都從事務農工作，其中3名孩童已返越。

台中專勤隊指出，外交部中部辦事處在受理一件台籍男子與越南籍妻子為在越南出生的孩子申請中華民國護照時，發現孩童在越南出生時，其父母竟在我國境內，莫非是「隔空生子」？追查後才發現該對假父母使用人蛇集團提供的假醫院出生證明，沒想到卻將出生日期弄錯才會出包。

台中專勤隊深入追查後發現，人蛇集團自2013年起，透過不法仲介以每名美金3000到7000元不等，將引進的兒童偽裝成新住民夫婦之親生子女，追查後發現，共有17對台籍丈夫和越籍妻子組成的「假夫母」，以相同手法仲介來台的越南籍兒童年紀在7歲到15歲不等，大都是假父母的親友子女。

他們申請假子女來台，大都是希望孩子來台後能夠過比較好的生活，雖然也有讓他們設籍唸書，但會要求他們從事務農工作，而工作所得大多歸假父母所有，假子女則是獲得基本生活所需，及部分零用金；在14名假子女中，以女童居多，因假父母多認為女童較乖巧、會幫忙做家事，其中也有1對假父母是因膝下無子女，而希望以此方式收養子女。

到案的假父母，還以為使用假醫院出生證明辦假子女來台天衣無縫，一開始都拒不認罪，直到專勤隊幹員出示越南政府外務廳出生證明驗證文件，並要求DNA鑑定後，才鬆口。

目前14名假子女，分散居住在雲林、台南、嘉義、高雄，已有3人來台後又返回越南，經台中專勤隊通報後，由外交部註銷護照拒絕入境；另11人已請縣市政府社政、教育單位介入協助；而越南犯罪集團後續追查上，已啟動我國與越南共打機制，尋求犯罪偵查互助。

(中時)