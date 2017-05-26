路上撿到農委會公文 羅友志砲轟：過河拆橋
「台客名嘴」羅友志除了對社會時事，發表各種犀利看法，成為各大談話型節目固定班底，也常在臉書與網友分享生活點滴，今早他表示在路上撿到農委會公文，看完直呼讓人「不寒而慄」，立刻引發網友熱議。
羅友志在臉書PO出農委會公文，內容竟是往遇到颱風天，不論是稻米、白菜、荔枝等任何農作物損失，農委會是一概皆不補助，讓他痛批根本是「過河拆橋」，更不忘提醒農友們，付出的一切辛勞都是「真心換絕情」，最後更直呼「是要綁架農會嗎」?對此也點燃網友怒火，紛紛留言砲轟政府，「垃圾的政府，錢都跑到他們的口袋」、「若屬實也太沒天良了」。
(中時電子報)
關鍵字：羅友志
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。