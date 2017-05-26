路上撿到農委會公文 羅友志砲轟：過河拆橋

羅友志針對社會議題有獨特見解。(圖/羅友志臉書)

「台客名嘴」羅友志除了對社會時事，發表各種犀利看法，成為各大談話型節目固定班底，也常在臉書與網友分享生活點滴，今早他表示在路上撿到農委會公文，看完直呼讓人「不寒而慄」，立刻引發網友熱議。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

羅友志在臉書PO出農委會公文，內容竟是往遇到颱風天，不論是稻米、白菜、荔枝等任何農作物損失，農委會是一概皆不補助，讓他痛批根本是「過河拆橋」，更不忘提醒農友們，付出的一切辛勞都是「真心換絕情」，最後更直呼「是要綁架農會嗎」?對此也點燃網友怒火，紛紛留言砲轟政府，「垃圾的政府，錢都跑到他們的口袋」、「若屬實也太沒天良了」。

(中時電子報)