蔡是國軍最大靠山？網諷「靠」北國軍「刪」年金

總統蔡英文(中)昨天在漢光演習中表示，做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山」。(中央社)

總統蔡英文昨天在漢光演習中提及，做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山」。對此，白色正義聯盟粉絲團臉書諷刺表示愚人節過了快兩個月了，「小編覺得妳應該是國軍最大的『靠刪』：暗中靠北國軍刪年金，國軍官士兵心裡也是靠北這個英媓」。

白色正義聯盟粉絲團指出，最大的靠山？軍人年金改革之後看看現在軍校報到率有多差？一半！！部隊基層官士現編比也才一半！！「靠妳國軍已經垮了！」

此外，退役陸軍副總司令吳斯懷在臉書酸蔡英文「退伍就不給你們靠了？」吳斯懷批「但是退伍後就不給你們靠了，還要羞辱你們，在立法院門口埋鍋造飯三個月的那些退伍軍人是不事生產的米蟲、是吃垮國家的肥貓，先砍退休俸1/3，再來清算鬥爭他們的既得利益！」

吳斯懷說「三軍袍澤們，我們的今天就是你們的明天，她們今天如此糟蹋退伍軍人，無視老兵近一百天露宿街頭，想想大家的未來吧！」

對此，網友表示「過河拆橋不是他們最拿手的功夫嗎？甩尾急轉進髮夾灣不是他們最不要臉的技術嗎？」、「退伍沒有靠，打扙就落跑，國家只顧銭，退伍就顧命，個人可移民，總統沒軍人，看妳怎麼神」、「千騙!萬騙!!千萬騙!!!」、「最大的靠刪無誤!!」、「總統帶頭講幹話啦」、「這一輩子聽到最大的笑話」、「既然妳是最大的靠山，就拿出誠意，放過軍職的年金改革吧」、「回去靠北啦～～～靠山咧」、「國軍當妳是最大的靠北」。

(中時電子報)