高鐵攜手北捷、雙層觀巴 交通聯票6月開賣

台灣高鐵與北捷、台北市雙層觀光巴士合作，6月起推出交通聯票，特惠價620元。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵與台北捷運公司、台北市雙層觀光巴士合作，自6月1日起推出「高鐵-北捷雙層巴士」交通聯票，內容包括台北捷運48小時票1張、台北市雙層觀光巴士單日搭乘兌換券1張及高鐵來回車票。聯票中的台北捷運車票及台北市雙層觀光巴士搭乘券，均可在時效內不限次數搭乘，市價共計980元，特惠價620元，還可享高鐵車票75折優惠。

高鐵指出，旅客購買「高鐵-北捷雙層巴士」交通聯票，不但可透過北捷路網暢遊台北，更可搭乘今年初剛上路的臺北市雙層觀光巴士，目前有紅、藍兩線，藍線行經故宮博物院、士林官邸、臺北市立美術館、西門町等台北著名景點，紅線則行駛信義路與忠孝東路，串連台北市東西區的潮流匯集中心─信義計畫區及西門町，讓旅客即使不下車，也可以在雙層巴士上聽取沿線景觀及建築亮點解說，用不同的高度巡禮台北。

高鐵表示，高鐵交通聯票另有多條路線，更特別與行經台灣各地著名景點的「台灣好行」合作，購買高鐵交通聯票前往台灣各地旅遊，不但省時又方便，還可享受折扣優惠，全台各7-ELEVEN門市的ibon均可購票，歡迎民眾一起「搭高鐵．遊台灣」，詳細資訊請參考高鐵企業網站。

(工商)