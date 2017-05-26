NBA》超越喬丹！詹姆斯當上季後賽得分王

詹姆斯正式超越喬丹，成為NBA季後賽歷史得分王。(美聯社)

才剛說把追逐喬丹當作個人目標的騎士「小皇帝」詹姆斯，26日馬上在東區冠軍賽第5戰超越喬丹，他在第3節還剩2分40秒的三分命中，讓他生涯季後賽總分來到5989分，正式超越喬丹的5987分，成為NBA季後賽得分王。

東區決賽第5戰賽前還差28分就能超越喬丹的詹姆斯，上半場就猛轟20分，除了展現強大贏球決心，也把跟喬丹之間的差距縮小到個位數，來到第3節，他的火力沒有任何停歇現象，很快就靠三分外線突破喬丹高掛已久的紀錄。

詹姆斯最後攻下35分、8助攻與8籃板，其中光在第3節就獨拿15分、包含3顆三分球，個人生涯季後賽總得分來到5995分，很有機會在6月2日開打的總冠軍賽首役，讓自己季後賽總得分突破6000分大關，這也是他連7年闖進總冠軍賽(過去6年摘3冠)。

其實詹姆斯26日也完成一項紀錄，他分別在熱火、騎士兩隊各4次領軍闖進總冠軍賽，成為史上首位能在不同兩隊各有4次晉級決賽紀錄的球員。

(中時電子報)