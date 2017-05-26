MiLB》曾仁和6局好投奪勝 連4場繳出優質先發

效力小熊2A的旅美小將曾仁和，近期4場先發都繳出優質表現。(資料照 中時資料照)

旅美小將曾仁和，開季至今在小熊2A(田納西煙山)表現出色，今先發面對釀酒人2A(比洛克西貝殼)，主投6局僅失1分，連4場繳出優質先發表現，球隊最終以9比4贏球，曾仁和本季第5勝入袋。

曾仁和此役主投6局，被擊出7支安打僅失1分，還飆出6次三振，本季自責分率降至2.60，順利拿下勝投，本季目前僅吞1敗，打擊部分，曾仁和今兩打數擊出1支安打，也跑回1分，表現亮眼。

曾仁和原本在本月月初先發曾遭到對手狙擊，投不滿6局就退場，但從8日開始，隨即調整狀態，至今4場出賽都繳出優質先發表現，25局投球僅失4分。

(中時電子報)