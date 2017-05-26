IS菲國開戰 金秀賢提前返韓保命
韓國男星金秀賢近來人到菲律賓馬尼拉為新片宣傳，不過恐怖組織「IS」伊斯蘭國日前才在菲律賓南部與菲國政府軍開火，總統杜特蒂不排除全國進入戒嚴，而金秀賢原定27日才返韓，但為了安全，據悉他將提前回國。
金秀賢為了宣傳新片《Real》到菲律賓馬尼拉，沒想到卻遇上IS與菲國政府軍在菲國南部開戰，造成不少軍警死傷。金秀賢的經紀公司昨也透露，由於馬尼拉還沒宣布戒嚴，因此暫時沒有安全上的疑慮，據悉他原本仍照舊於27日才回韓國，可有傳他行程異動，將會在26日先行返韓，讓不少粉絲鬆口氣。
(中時電子報)
關鍵字：金秀賢
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