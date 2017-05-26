婚姻平權大平台：將以行動點亮每個角落

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔（中）等人26日舉行記者會，宣布將以行動點亮每個角落。（姚志平攝）

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔等人26日舉行記者會，宣告將陸續推出「彩虹福包」與「平權之光，全台發亮」行動，延續釋憲的感動，用行動讓「平權之光」點亮台灣每一個角落。

(中時)