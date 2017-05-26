蚊子大軍看招！ 居家捕蚊裝置離地50公分最會捕

除了徒手打蚊子、電蚊拍外，還可擺放捕蚊裝置。(圖/達志影像/Shutterstock)

夏日炎炎，蚊子也開始活躍，繼上篇蚊子也會上樓後，今日來告訴大家，除了防止蚊子產下後代外，對於捕蚊，民眾除了徒手打蚊子、電蚊拍外，最常使用的就是捕蚊裝置了！然而專家指出，捕蚊裝置最佳擺放位置可不是地上喔！

國立中興大學昆蟲學系杜武俊教授表示，常見蚊子種類以埃及斑蚊、白線斑蚊、熱帶家蚊、地下家蚊與白腹叢蚊，然而不同種類的蚊子，吸血時間也不盡相同，斑紋以白天為主、家蚊是在夜間，而叢蚊則在傍晚，民眾從早到晚都無法逃避蚊子的叮咬，防蚊措施也就得從白天做起，蚊蟲喜歡棲息的環境，戶外多以草叢、灌木叢及雜物背面為主，室內則喜歡陰暗角落、地下室、家具下方或背面、窗簾後。

而疾病管制署指出，蚊子吸血後就會尋找適當的水源產卵，蚊子的幼蟲孑孓及蛹都可以在水中生存，因此想要避免蚊子孳生，最好方法就是將居家周圍不要製造積水環境，有積水就立即清洗倒掉；而大樓地下室及化糞池也要善加管理，才能避免蚊蟲孳生；此外，民眾可以在門、窗加裝紗門、紗窗及門縫檔以防止蚊蟲飛進室內，擺放室內的盆栽可以利用海綿、紗網或吸水性的底盆，也可以在蚊子喜歡棲息地點擺放捕蚊裝置。

民眾多將捕蚊裝置擺放在地上及角落，但其實蚊子並不是沿著地面飛行，根據杜武俊教授實驗結果，分別將誘卵桶擺在地面、離地50公分、離地100公分及離地150公分，陽性率分別為24%、35%、29%及20%，以離地50公分的捕蚊效果最好，因此民眾可以依環境特性，擺放適當的高度及位置，以發揮最佳的捕蚊效果。

疾病管制署提醒，近期登革熱本土疑似病例通報數逐漸上升，而埃及斑蚊及白線斑蚊會傳染登革熱，呼籲民眾防蚊滅蚊的最好方法就是徹底清除孳生源，定期巡視居家環境並做好清潔管理，以保護自己及家人健康。

(中時電子報)