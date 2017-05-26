夢想當黑社會大哥 男子改造手槍被逮

林姓男子夢想當黑社會大哥，改造手槍遭逮。（曹明正翻攝）

林姓男子夢想當黑社會大哥，因改造手槍落網，起獲槍枝、子彈。（曹明正翻攝）

林姓男子夢想當「大哥」，從事水泥工多年後放棄，改在家上網鑽研如何改造槍枝，高巿警鼓山分局偵查隊接獲線報，24日中午在林男鳳山住處搜索，起獲「沙漠之鷹」等改造手槍3把及改造90子彈一批等，訊後依槍砲罪送辦。

39歲林男有槍砲前科，到案後表示因為當黑社會大哥是他的夢想，期盼有一天能拿著槍暴力討債，不過多方探詢發現制式手槍很貴，於是突發奇想乾脆自己改槍，除上網找資料，也將積蓄拿來買壓床、電鑽、車床等改造工具。

(中時)