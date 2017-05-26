政院鼓勵民眾賣場吹冷氣打卡 民眾狂罵：白癡

行政院會25日通過「夏月節電大作戰」計畫，鼓勵民眾到公共場所一起吹冷氣，以減少家戶用電。圖為民眾在超商吹冷氣滑手機。（顏謙隆攝）

全台用電量5月10日便創下今年新高，媒體報導三座核電廠內六部「救命用」輕柴油氣渦輪機組全數滿載發電，但事後台電出面否認有此事。如今號稱上台後不會缺電的蔡政府為了節電又想出新招，政院鼓勵民眾到各大賣場與便利商店吹冷氣打卡，並祭出抽獎誘因。網友們紛紛狂罵「白癡」政策，並諷刺不是說不缺電，快點「用愛發電」啊!

行政院院會昨通過今年度「夏月節電大作戰」方案，除了常見的鼓勵汰換舊有設備、減用照明、空調定溫在攝氏26度，今年也推出「酷涼分享」活動，鼓勵民眾不要在家吹冷氣，只要到全台2萬個地點如百貨公司、文化中心、便利商點等地打卡消費，就可以參加抽獎；至於一般家戶節電獎勵，也從去年每度0.6元調高至0.8元。

臉書「白色正義聯盟」轉貼此新聞後，說「靠北...這政策我真的笑了，還打卡勒!...所以你會看到夏天攜家帶眷到IKEA睡午覺、到燦坤看連續劇、到家樂福群聚，這....到底誰想出來的!狂!」

白盟粉絲與PTT八卦版網友也都留言吐槽狂罵「開車排廢氣，不小心又要花錢跟油錢，那我幹嘛不在家吹冷氣就好」、「真的又來每日一笑，而且是大笑，一整排的白痴，又推出這種白痴政策，現在真的是白痴當道，騙選票說不缺電」、「各大超市賣場就在門口管制人數了！然後停車場客滿排隊，路上等候車輛過多，耗油怠速，周邊交通打結，大家都卡住了，最後發現打卡抽獎的獎品是 小英面紙一包，哇勒!」

「我是有什麼業障嗎？盡是看到一些不可思議的事（有人說她是國軍的靠山，有人叫我不要在家到外面吹冷氣），這是什麼情形，妖孽啊！有妖孽」、「現在政府是腦殘?」、「白痴！光油錢我都夠付電費了!」、「乾脆到製冰廠打卡算了，冷涼卡好。」、「別怕，我們有用愛發電大隊」、「真的很喜歡說幹話耶」、「去賣場吹26度冷氣？寧可在家吹20度啦!」

「先排放二氧化碳去賣場，再讓賣場冷氣排放熱氣，回家再排一次二氧化碳，天才啊」、「想像力發電勒」、「想去總統府吹冷氣」、「X你娘，做輪班的白天熱得半死不開冷氣能睡嗎?」、「怎麼不提議搭高雄捷運吹冷氣?」、「行政院，總統府，跟各及首長官邸先把冷氣拆掉!」

(中時電子報)