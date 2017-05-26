金正恩愛將 北韓飛彈3人組

北韓最高領導人金正恩106年5月視察火星12型試射時，緊握北韓勞動黨中央委員會第一副部長李炳哲（左）的手，露出燦爛的笑容。（圖/北韓勞動新聞）

北韓在成功發射飛彈後所發佈的官方照片中，往往可以看到最高領導人金正恩笑逐顏開，與身邊的3個熟面孔互相擁抱，並緊緊握手。

據路透報導，由於他們是北韓迅速研發飛彈的功臣，因此極受西方安全與情報機關關注。

這3人飛彈小組包括︰北韓前人民軍空軍司令李炳哲（Ri Pyong Chol）、資深火箭砲科學家金正植（Kim Jong Sik），以及武器研發與採購中心負責人張昌合（Jang Chang Ha）。

由照片與電視畫面看來，他們顯然是金正恩的愛將，而彼此互動的方式，與這位年輕領導人和其他高級幕僚間截然不同。多數幕僚見到金正恩，都是一副唯唯諾諾的模樣，但這3人卻與他顯得十分熱絡。

北韓國營電視的畫面顯示，其中兩人在金正恩搭乘北韓領導人專機「蒼鷹-1號」（Goshawk-1）時，仍隨侍在側。

而北韓的飛彈與核武能迅速發展，得拜這3人小組之賜。自去年初以來，北韓便違反聯合國決議，進行了兩次核試，以及多次飛彈試射。

逃亡的北韓前軍官，如今在韓國首爾主持世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）的安燦一（An Chan-il）指出，金正恩讓這些技術官僚待在身邊，隨時與他們對話，並催促他們加快腳步，反映出他對發展飛彈的迫切感。

(中時電子報)