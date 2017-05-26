LPGA》徐薇淩Volvik「2鷹」衝頭 台將本季首領先

徐薇淩LPGA生涯首度首輪領先。(圖：TLPGA資料照)

征戰LPGA第3年的徐薇淩，今(26日)在Volvik0錦標賽首輪大發神威，飆出2鷹4鳥1柏忌65桿(-7)，與美國女將路伊絲並列領先，這是她LPGA生涯首度在首輪位居榜首，也是台灣女將本季第一次高居龍頭。

徐薇淩首輪從第10洞開球，剛出發就在第10洞4桿洞，第2桿直接擊球進洞，神奇獵到老鷹(-2)，第14、15洞抓到2隻小鳥後，再於5桿洞的第15洞，補到第2隻老鷹，前9洞神勇打出2鷹2鳥0柏忌30桿(-6)。後9洞雖第3洞吞下柏忌，但在第6、7洞再到手2隻小鳥，打出35桿(-1)，最終以LPGA生涯首輪最佳成績的65桿交卡。

徐薇淩今年仍在尋求本季LPGA首勝，但本季前7場出賽出現起伏，期間曾吞下連續4場淘汰，最佳成績在開幕戰巴哈馬菁英賽獲得並列第21，今以並列領先開局後，為此戰爭取佳績打出好的開始。

首輪65桿也平了她LPGA生涯最低桿紀錄(第3次)，她賽後興奮說：「今天很開心，運氣也非常好，第1洞(球場第10洞)第2桿155碼順風拿7號鐵，球對著旗竿去就直接進洞，我媽媽在旁邊就大叫呼喊，接著第2洞又抓鳥，第5洞再打出老鷹，第6洞又抓到12步長推小鳥。我今天沒有想太多，打好每1桿最重要。」

台灣另5位新人錢珮芸，以70桿並列第40，表現僅次於徐薇淩，龔怡萍與曾雅妮73桿並列第105，李旻與程思嘉並列第114。

(中時電子報)