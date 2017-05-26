6月才到職3日也要補班 勞動部挨批腦殘部

圖為勞動部長林美珠。（資料照，姚志平攝）

明(27)日就是端午4天連假首日，今年端午節適逢周二，周一(29日)為彈性休假，依人事總處行事曆，勞工將於下周六、6月3日補班。勞動部表示，6月1日才到職的勞工，3日當天仍須上班。消息一出，遭網友砲轟「不愧是總統表姊的勞動部，假沒放到但是要幫老闆補免錢班」勞動部腦殘部。

依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之節日如遇星期二、四將一律調整放假，除特殊情形外，應於前一周星期六補班。今年彈休應於5月20日補班，但逢國中教育會考，恐影響全國27萬餘名考生及家長等權益，所以調整至6月3日補班。

近日許多雇主與勞工都疑惑，那今年5月30日以後才到職，沒休到5月29日，6月3日到底該上班還是休假？

對此，勞動部表示，若公司作息按照行政院人事總處公布行事曆，原則上上班日為周一至周五，僅有下周有所變動，因此即使為新進員工，仍須統一依照公司的班表走，因此，6月3日當天仍須上班，且雇主無須給付加班費或補休。

官員解釋，因休假彈性調整挪移，當天勞工上班仍屬正常工時，也仍在1周上限40小時的工時範圍中，就如同1月2日到職勞工，也不能主張1月1日元旦沒有放到假、而要求補假。

消息一出，網友痛批「笑死，沒放到還要補假，表姊英明！」、「你勞在台灣根本沒人權，工會、勞動部都資方的人，怎麼鬥」、「沒放到假還要補班？補你X機X啦」、「5月底辭職，5/29還要用特休抵，X你媽勞基法」、「勞工果然是吱八黨心裡最軟那塊 假沒放到要補班，還不用給錢」、「勞動部舉1/1的例子根本跟調移工作日無關啊，1/1本來就是國定假日放假啊，又不是調移所造成的放假日」、「果然是我們資方的好朋友，給dpp一個讚」、「6/1才新進的，5/29還不是公司的人，卻要補29的班，滿屌的」、「勞動部的珠部長是資方派來的吧！」

(中時電子報)