「後山王」傅崐萁動作大　端節送北市議員西瓜

台北市議員收到來自花蓮縣長傅崐萁的大西瓜。(市議員許家蓓提供)

花蓮縣長傅崐萁端牛節前禮數周到，26日台北市議員全部收到來自花蓮的大西瓜，議員助理議論紛紛，有的則對傅崐萁的貼心頗有佳評。據議會工作人員說，一大早黑貓宅急便人員就在議會門口理貨，本來以為只是部分議員，後來才發現每樓層都要送。

被譽為「後山王」的花蓮縣長傅崐萁，明年任期將滿。今年3月初傳出有意以「藍營柯Ｐ模式」參選台北市長後，近日動作愈來愈大。他此前先以宅配送多位北市里長花蓮盛產的大西瓜，接著又將大西瓜送到每位議員手上，用心用力不言而喻。

不過，有的里長說過去與傅完全沒有交集，「真不知怎麼謝謝他」，收到禮的議員則是透過臉書，表達了謝意，至於傅崐萁此舉的真正用意，目前只有他自己知道，外界只能猜測而已。

(中時)