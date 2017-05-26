澄清「毛骨悚然」說法 吳敦義：語意表達不清

吳敦義召開記者會，表示每個人都有權利追尋自己的幸福。（陳信翰攝）

國民黨主席當選人吳敦義26日舉行記者會，針對大法官釋憲748號解釋發表看法，希望每個人都有權利追尋自己的幸福，吳敦義澄清「毛骨悚然」的說法，是因語意表達不清周延造成誤解。（陳信翰攝）

(中時)