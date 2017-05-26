NBA》騎士轟翻綠衫軍晉級 詹皇連7年闖總冠軍賽

詹姆斯26日狂掃35分、8助攻與8籃板，其中第三節獨拿15分。(美聯社)

騎士凶猛無比的火力，讓塞爾提克不投降都不行！「三巨頭」攜手轟下74分，帶領騎士在東區冠軍賽第5戰，終以135比102痛宰地主塞爾提克，宣告4勝1敗晉級總冠軍賽遭遇勇士，這也是「小皇帝」詹姆斯連7年闖進最終決戰。

塞爾提克首節就被騎士打到毫無還手餘地，看來早已無心戀戰，打完第1節，騎士就攻下破隊史紀錄的43分，更取16分大幅領先，騎士上半場狂掃75分，再破隊史季後賽半場得分紀錄，塞爾提克球迷只能呆看自家球隊遭到痛宰。

來到第3節，騎士先靠厄文連取11分，然後換成詹姆斯接棒，他在第3節尾聲連進3顆三分球，個人單節狂掃15分，雙方差距已擴大到30分以上，騎士也讓比賽提前進入垃圾時間，末節所有主力都坐板凳準備迎接勝利與晉級來臨。

詹姆斯最後拿下35分、8籃板與8助攻，另有3抄截、1火鍋，他更超越喬丹成為NBA季後賽歷史得分王，厄文也有24分、7助攻，洛夫15分、11籃板，戴隆威廉斯此役表現回春，個人第2節包辦14分，增添騎士不少爭冠本錢。

布雷德利是此役表現還算出色的塞爾提克球員，他拿全隊最高23分，吉拉德格林替補貢獻14分，克勞德11分、6籃板及3助攻，洛席爾10分、7助攻與4籃板，看來少了「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，他們很難再演奇蹟。

尤其是幫助塞爾提克拿下東區冠軍賽唯一勝利的史馬特，26日表現仍然低迷，全場投7中2，僅拿6分、5籃板，完全無法填補少了艾塞亞湯瑪斯的得分空缺，史馬特更出現5失誤，證明他確實還沒法扛下先發重任。

(中時電子報)