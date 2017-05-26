趙麗穎哽咽開講「我來自農村」 全場感動歡呼

趙麗穎真摯演講，獲得網友一致叫好。(圖／翻攝自微博)

大陸女星趙麗穎近年靠著多部作品，晉升一線演員，25日她登上「星空演講」舞台，分享出道以來的心路歷程，過程也不時哽咽，真摯的言辭讓全場感動和歡呼，也在微博掀起討論熱潮。

趙麗穎以主題《我的小小的英雄主義》開講，分享她從一個普通女孩到現在所堅持的初心，出道11年來她遭受不少負評，外界認為她圓臉和形象成不了大器，只能演配角，不過她依舊默默努力耕耘，終於在《陸貞傳奇》證明自己能演女主角。

不過本以為就此得到認可，卻又因為不善言辭被外界誤解，只好不斷用作品去證明自己，希望透過角色為大家指引正確方向，能對偶像劇演員不再抱有偏見，用自己的努力和堅持，朝演員夢想更邁進，這也是她小小的英雄主義。

而出身農村的她，身分背景一直被外界討論，她也大方回應：「我來自農村」，農村的生活經歷，磨練了她的堅強意志，造就她堅毅的性格，成就她的今天，所以她認為「英雄的出處是來自於内心的強大、對夢想的執著追求和你所從事職業的堅持與踏實，及面對浮躁浮華的淡定和定力」，真摯言辭帶來滿滿正能量，受到全場熱烈歡呼。

(中時電子報)