林佳龍與中科企業領袖談市政藍圖 盼緊密合作

台中市長林佳龍（右五）與中部科學工業園區管理局長陳銘煌（左五）、台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮（左三）及企業領袖暢談市政藍圖，盼緊密合作共創榮景。（盧金足攝）

台中市長林佳龍強調，市府積極爭取行政院前瞻基礎建設計畫，盼築巢引鳳，讓經濟良性循環。（盧金足攝）

中部科學工業園區管理局長陳銘煌表示，中科園區投資額及員工人數都持續增加，期望未來與市府的交流愈來愈密切，共創榮景。（盧金足攝）

台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮對市長林佳龍重視中科園區企業的聲音，期待透過回饋共同成長。（盧金足攝）

「中科園區高階主管聯誼會及模範勞工表揚大會」，25日在逢甲大學中科校區登場，台中市長林佳龍與企業領袖針對經濟產業、交通建設、區域計畫等多元市政面向，進行座談交流。林佳龍表示，市府是市政建設推動者，扮演與中央溝通的橋梁，盼強化地方政府及民間合作關係，打造宜居城市。中部科學工業園區管理局長陳銘煌指出，中科園區投資額及員工人數持續增加，期望未來與市府的交流愈來愈密切，共創榮景。

「中科園區高階主管聯誼會及模範勞工表揚大會」，包括林佳龍、市府副秘書長郭坤明、經濟發展局長呂曜志、台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮、中部科學工業園區管理局長陳銘煌、財政部關務署台中關關務長陳依財、台電台中供電區營運處長許國榮、逢甲大學副校長黃錦煌、多名高階企業代表等人齊聚一堂交流市政議題。

林佳龍表示，台中是機械產業匯集的重鎮，整體產業發展以中科為中心，北承大甲幼獅工業區、豐洲科技工業園區及中科后里園區，南抵台中工業區及精密機械科技創新園區，串聯完整機械產業鏈。

市府扮演建構完善基礎建設、人才培育、產學研合作的推動者，以及與中央溝通的橋梁，包括交通、產業轉型升級、公共建設等層面都積極向前邁進中，盼地方政府及民間緊密合作，共同為宜居城市努力。

其中，交通方面，市府推動「海空雙港」政策，串聯台中港、台中國際機場等門戶，加上推動「雙港輕軌捷運」，路線規畫經過台中港、台中國際機場、水湳智慧城等重要場站及產業發展據點，延伸進入市中心及大里、霧峰地區，與捷運藍線、綠線銜接，將更提升中科園區產業聚落發展能量。

其次，蔡英文總統積極推動「5+2產業創新計畫」，智慧機械產業是計畫中的重要項目，也是第一個通過行政院拍板認定的計畫。

台中大肚山60公里「黃金縱谷」產業聚落，是製造業、精密機械、航太零組件重鎮，市府今年也與經濟部合作成立智慧機械推動辦公室，將以台中智慧機械之都為核心，串聯彰雲嘉等中部縣市，發展智慧機械與國防航太工業，地方與中央攜手並進。

此外，市府推動包括關連工業區三期公共設施闢設、太平產業園區、潭子聚興產業園區與神岡豐洲科技工業園區二期等在地產業園區開發，期望健全工業區生產環境。

綠能建設部分，也發展台中港的離岸風電產業，透過智慧機械、國防航太、生技醫藥、綠能科技、新農業等多元層面發展，響應中央政策以外，更逐步將台中發展成為良好產業聚落的條件，一一規畫完善。

「盼築巢引鳳，讓經濟良性循環！」林佳龍強調，市府積極爭取行政院前瞻基礎建設計畫，市政建設發展並兼顧環保綠化、文化教育軟實力培育，以及雲端物聯網、大數據等跳脫過去產業思維的科技發展。

林佳龍說，台中明、後年將陸續舉辦花博、東亞青奧等大型國際活動，提供了向世界呈現宜居生活型態的舞台，將讓多元市政價值逐一體現，帶動中台灣啟航。

呂曜志並在會中針對近期市府政策及建設進行簡報，台中市人口已達277萬人，可望在今年底前超越高雄，成為台灣第二大都市，盼透過公部門及民間一起努力，實現區域計畫、經濟產業、交通建設、舊城再生、社會福利及青年就業、縮短城鄉差距等政策發展願景，打造宜居城市。

台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長沈國榮及中科管理局陳銘煌都感謝林佳龍重視中科園區企業的聲音，深入討論中科廠商提案並鮪解市政規畫，與會者從過程中汲取經驗，期待透過回饋共同成長。

(中時)