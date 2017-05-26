林全：同婚修法尚未下定論

行政院長林全今(26)日上午到警政署參加「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」，進入會場前針對媒體詢問同婚是否設專法表示意見。林全說，大法官釋憲案才剛出來，目前由行政院秘書長召集各相關部會研議中，將來除了民法的修改外，還涉及到如何讓同志婚姻真正的不受歧視，可能還涉及其他法律的改變。因此，各部會需要讓各個問題盤點出來，在未盤點出來前不願下定論，等問題釐清後，再看立法技術如何處理。

關於民眾到大賣場吹冷氣打卡可以抽獎一事，林全說，去年也有類似的討論，民眾到賣場也是一種選擇，並不是希望每一位民眾都到賣場，如果在家裡需要開冷氣，且工作不一定要在家裡做；建議民眾可以帶著電腦到賣場去工作，不見得要在家裏開冷氣，強調打卡只是鼓勵的一種措施。有媒體詢問院長平常在家裡開不開冷氣？林全妙回：「我現在沒有機會在家裡！」

(中時)